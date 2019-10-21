Стало известно, что чувствуют люди после смерти

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Американские ученые медицинского центра Langone в Нью-Йоркском университете решили выяснить, что же чувствуют люди, когда отправляются в мир иной.

Для этого им понадобилось несколько лет, чтобы сделать сенсационное открытие, информирует enovosty.com/news.

Специалисты заявили, что смерть никогда не наступает мгновенно. Этот процесс длиться некоторое время. А зачастую даже после смерти в мозгу сохраняется некоторая активность.

Ученые отмечают, что некоторые люди после смерти понимают, что с ними случилось. Умершие продолжают чувствовать этот мир, но они не могут управлять своим телом и чувствуют себя буквально его узником.

Эту гипотезу можно подтвердить многочисленными фактами клинической смерти. Люди после нее часто рассказывают происходящие в больнице.

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