СБУ блокировала контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ

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Сотрудники СБУ блокировали контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ

Жители приграничных районов Харьковской области осуществляли контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ. СБУ поймала дельцов на отправке очередной партии, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Следователи СБУ установили, что контрабандисты переправляли в Россию оптовые партии средств защиты растений производства известных мировых производителей. Грузовики с химикатами периодически курсировали до границы, где товар разгружали и передавали сообщникам за контрольно-пропускными пунктами.

Вскоре нелегальная схема дала сбой: СБУ задержала злоумышленников во время очередной переправки партии химии ориентировочной стоимостью 600 000 гривен. В ходе 20 обысков по местам проживания контрабандистов и помещений, где хранился товар, правоохранители изъяли еще более десяти тонн подготовленного к отправке товара.

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В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в осуществлении контрабанды ядовитых веществ. Продолжаются следственные действия.