Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk

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Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk для замены советских Ми-8

Вооруженные силы Литвы приняли решение о приобретении новых американских вертолетов UH-60M Black Hawk с целью замены советского Ми-8. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Новые вертолеты планируется использовать в поисково-спасательных операциях и для выполнения военных задач. «В настоящее время Вооруженные силы Литвы продолжают использовать для своих задач три действующих советских Ми-8, срок годности которых уже истекает, и три вертолета AS365 N3 + Dauphin, которые используются в поисково-спасательных операциях и для мониторинга охраны окружающей средой на территории Литвы», — говорит министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

Он также подчеркивает, что потребность в более современных западных вертолетах возникла из-за того, что срок эксплуатации Ми-8 скоро истекает, их обслуживание обходится очень дорого и постоянно требуются новые запчасти, которые поставляются из РФ

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Американский вертолет UH-60M Black Hawk является наилучшим вариантом, отвечающим современным требованиям и удовлетворяющим потребности Литвы. Поэтому в ближайшее время начнутся переговоры с правительством США о закупке шести вертолетов Black Hawks UH-60. Общая стоимость контракта составляет около 300 миллионов евро. «Приобретение вертолетов обеспечит Литву не только служебным вертолетом, но и пакетом учебных материалов, запасных частей и необходимым оборудованием», — говорит Р.Кароблис.