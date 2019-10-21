Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Скульптуры которые делают вызов гравитации

Все фото »

Новости общества

21.10.2019 г.
20:12В Румынии перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие
19:56Украину накрыл ядовитый смог: подробности
19:32Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk
19:09В авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр агрополитики
17:45СБУ блокировала контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ
16:43В Украине вступает в силу Кодекс по процедурам банкротства
16:11В столичной школе приготовленную на обед пищу выбросили в помойку, потому что дети отказались есть
Все новости общества

Аналитика

21.10.2019

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
Квартал-95 угодил в скандал из-за песни о сгоревшем доме Гонтаревой, под Полтавой на вертолёте разбился бывший министр агрополитики Украины, а в мире ...
21.10.2019

«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия

«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Многострадальной сирийской земле мир только снится. Не успели затихнуть бои с антиасадовской оппозицией и остатками Исламского государства (ИГ), как ...
18.10.2019

Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"

Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ Нафтогаза Газпрому
В Нафтогазе ответили Газпрому, анонсировав иск на $11 млрд, Рада проголовала за бюджет, а в Киеве поймали "троещинского маньяка", - такими были главные ...

Последние новости

21.10.2019 г.
21:27 Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению
21:08 Варфоломей включил главу поместной Украинской церкви в диптих на Афоне
20:58 В Одессе автокран врезался в трамвай с пассажирами
20:32 Associated Press: Российские хакеры осуществляли кибератаки от имени иранцев
20:12 В Румынии перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие
19:56 Украину накрыл ядовитый смог: подробности
19:32 Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk
19:09 В авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр агрополитики
18:57 Скандал в табачной отрасли: названы имена виновников
18:36 Reuters: Австралийские СМИ выступили против ограничения свободы слова
18:16 В столице рейдерству подверглась крупная проектная компания – СМИ подозревают Ваврыша
18:09 Китай обогнал США по числу богачей
17:45 СБУ блокировала контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ
17:32 Эксперт рассказал, почему в Украине дорожает хлеб
17:08 В КГГА объяснили причину "задымленности" воздуха в Киеве
16:43 В Украине вступает в силу Кодекс по процедурам банкротства
16:16 На снижение рейтинга Зеленского повлияли налоговые инициативы, - эксперт
16:11 В столичной школе приготовленную на обед пищу выбросили в помойку, потому что дети отказались есть
16:08 САП признает собственные манипуляции в деле Роттердам +, - адвокат
15:48 В Украине продолжает сокращаться численность населения
15:21 В РФ на учениях ядерной триады произошел сбой с ракетой
15:05 Индия отбросила идею купить СУ-57, сосредоточившись на своем истребителе, - Злой Одессит
15:00 СМИ подсчитали все провальные переговоры Трампа с зарубежными лидерами
14:45 Xiaomi планирует выпускать бюджетные смартфоны с поддержкой 5G
14:30 Дональда Трампа обвинили в подрыве стабильности мировой экономики
14:16 Цены на сигареты в Украине поднимутся почти в три раза
14:01 Чем мы дышим? В столице резко ухудшились показатели качества воздуха- названа официальная причина
14:00 На кораблях ВМС США начали устанавливать боевые лазеры
13:52 Канадцы научились делать людей невидимыми
13:45 В Чили продолжаются массовые протесты, есть раненые и погибшие
13:39 В Украине поменяются правила въезда-выезда на границах с временно оккупированными территориями
13:31 В Украине хотят отменить обязательное посещение автошколы для получения водительских прав
13:29 «Росатом» опубликовал засекреченные данные о создании советской атомной бомбы
13:25 В столице зафиксирован четвертый температурный рекорд "бабьего лета"
13:16 Стало известно, что чувствуют люди после смерти
13:06 Рада решила расчленить госкомпанию Нафтогаз, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
12:58 США профинансируют строительство элитного курорта в Северной Корее
12:56 Школьные нововведения в Украине: У учителей появятся супервизоры
12:53 В НБУ рассказали об основных условиях МВФ для Украины
12:46 В хоре Веревки рассказали, сколько получили за скандальный номер о Гонтаревой
12:41 Медики рассказали, что вредит иммунитету
12:39 В Новой Зеландии мужчинам-военнослужащим разрешили красить ногти и носить накладные ресницы
12:23 Портников рассказал, кого еще предаст Дональд Трамп
12:19 Журналист сделал интересное предложение, как оживить депрессивные шахтерские города
12:13 Дни Пушилина сочтены: В Сети поделились интересными слухами о визите в Донецк людей Путина
11:59 Business Insider: Секретный российский отряд профессиональных убийц доказал, что «они могут добраться до любого» в Европе
11:42 Ракета украинской Firefly получит "нероссийское" сердце
11:22 Китай "захватывает" Дальний Восток России. Что происходит
11:18 СМИ: Трамп может оставить в Сирии часть войск
10:55 Вакарчук жестко прокомментировал скандал с "Кварталом" и хором
10:55 В Украине упростили получение субсидий. Кого коснется
10:48 Украинцы избавляются от коров: что будет с ценами на молочку
10:40 "Большая белая суперакула": Появились подробности о таинственном вертолете-«НЛО» для китайской армии
10:32 В Украину прибыли патрульные катера типа Island3
10:10 В Украине взлетят цены на газ для бизнеса
10:07 Brexit или все дороги ведут к Путину, - Пономарь
10:04 "Мы на грани экономического прорыва": В Украине рассказали о большом шансе для страны
10:01 Эксперт рассказал, каким будет курс доллара до конца года
09:58 Беларусь на пороге дефолта,- экономист
09:56 Гончарук рассказал о попытках рейдерских захватов помещения Рады
Все новости »

Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk

Главная » Последние новости » Новости общества » Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk
 
Печать Отправить на почту

 

 

Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk для замены советских Ми-8

Вооруженные силы Литвы приняли решение о приобретении новых американских вертолетов UH-60M Black Hawk с целью замены советского Ми-8. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Новые вертолеты планируется использовать в поисково-спасательных операциях и для выполнения военных задач. «В настоящее время Вооруженные силы Литвы продолжают использовать для своих задач три действующих советских Ми-8, срок годности которых уже истекает, и три вертолета AS365 N3 + Dauphin, которые используются в поисково-спасательных операциях и для мониторинга охраны окружающей средой на территории Литвы», — говорит министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk

Он также подчеркивает, что потребность в более современных западных вертолетах возникла из-за того, что срок эксплуатации Ми-8 скоро истекает, их обслуживание обходится очень дорого и постоянно требуются новые запчасти, которые поставляются из РФ

Читайте: Опубликовали список частных клиник, где можно лечится бесплатно

Американский вертолет UH-60M Black Hawk является наилучшим вариантом, отвечающим современным требованиям и удовлетворяющим потребности Литвы. Поэтому в ближайшее время начнутся переговоры с правительством США о закупке шести вертолетов Black Hawks UH-60. Общая стоимость контракта составляет около 300 миллионов евро. «Приобретение вертолетов обеспечит Литву не только служебным вертолетом, но и пакетом учебных материалов, запасных частей и необходимым оборудованием», — говорит Р.Кароблис.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 283

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"
Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3
Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?
Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа
Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Все статьи


Читайте также

Опубликовали список частных клиник, где можно лечится бесплатно
 Райффайзен Банк Аваль повышает стоимость обслуживания платежных карт
Обслуживание банковских карт значительно подорожало, - банкир
 Английская компания Сrown Agents готова заняться украинской таможней
Популярный конструктор сайтов прекращает обслуживать крымские проекты
 Еще один крупнейший российский банк остановил обслуживание клиентов
«АэроСвит» приземлят долги
 Передний край маркетинга

Армия

Комплекс ВР-3 «Рейс» с БПЛА Ту-143
Компьютеризированная система управления огнем УСУ ОБУ (UBLFDS)
Радиолокационная станция 36Д6-М
Бронированный автомобиль KRAZ COUGAR (КУГУАР)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
АЛЬТМАН
Виктор
ЯНУКОВИЧ
Александр
ЯРОСЛАВСКИЙ
Николай
КАТЕРИНЧУК
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Руководит лично Путин: сбой с ракетой на ядерных учениях в РФ (3318)

Вакарчук жестко прокомментировал скандал с "Кварталом" и хором (2683)

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву. У скандала появились новые подробности (2453)

В Украине поменяются правила въезда-выезда на границах с временно оккупированными территориями (2423)

"Большая белая суперакула": Появились подробности о таинственном вертолете-«НЛО» для китайской армии (2244)

Школьные нововведения в Украине: У учителей появятся супервизоры (1909)

Переделанная в Украине Нива может разогнаться до первой сотни за 2,31 секунд (ВИДЕО) (1867)

В Украине продолжает сокращаться численность населения (1843)

Проблемы усугубляются: Инженер рассказал, почему и когда развалится "обреченный" Крымский мост (1794)

Стало известно, что чувствуют люди после смерти (1741)

Последние новости в соцсетях

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера


Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

Эрдоган


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 