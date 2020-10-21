Арахамия поведал, что смирился с неизбежным и больше не противостоит коронавирусу (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Арахамия поведал, что смирился с неизбежным и больше не противостоит коронавирусу (ВИДЕО) Арахамия поведал, что смирился с неизбежным и больше не противостоит коронавирусу (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» рассказал о том, сколько депутатов в его фракции больны на коронавирус, как он сам противостоит и проводит самодиагностику заболевания, а также озвучил сумму, которая лежит на счетах в регионах, и не может быть использована больницами по причине низкой квалификации людей, которые не умеют осуществлять закупки.

Арахамия заявил, что проблема нехватки лекарств и средств защиты в регионах лежит в зоне отвественности людей на местах, которые не умеют проводить закупки, в том числе, и в системе ProZorro, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, сейчас на счетах лежит порядка 3,4 млрд гривен, которые до сих пор не использованы региональными больницами.

«Есть люди в районных больницах, которые не научены самостоятельно проводить закупки, проводить процедуры с ProZorro. В том числе мешает и сам коронавирус, поскольку один человек, который за это отвечал, заболел и они не могут сделать нормально закупку. Деньги есть, они лежат на счетах», — заявил нардеп.

Кроме того Арахамия поделился своим методом самодиагностики на ковид. Помимо того, что нардеп каждую неделю делает тест ПЦР, он также использует пульсоксиметр, который позволяет мониторить уровень кислорода в крови. По его словам, если уровень кислорода будет ниже нормы, это может означать, что он инфицирован, после чего он отправится на самоизоляцию.

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По заявлению Арахамии, сейчас во фракции «Слуга народа» на ковид болеют порядка 50-ти депутатов. Но несмотря на это, более ста человек из фракции «Слуга народа» уже сегодня отправились на Донбасс общаться с местным население и бойцами ВСУ.