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В Украине хотят изменить правила вступления в наследство

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В Министерстве социальной политики Украины инициировали изменение правил по вступлению в наследство.

Это касается тех наследников, которые хотят получить имущество родственников, о которых они не заботились, как сообщает пресс-служба ведомства, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что с полным текстом законопроекта можно ознакомиться непосредственно на сайте правительства.

В документе прописано, что наследник не сможет вступить в официальные права по наследству до тех пор, пока не возместит государству все средства по уходу за умершим родственником.

В частности, часть пятую статьи 1224 предложено дополнить абзацем следующего содержания:,, Не имеют права на наследование лица, уклонявшиеся от осуществления ухода за наследодателем, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни нуждался в постороннем уходе и получал такой уход в государственных или коммунальных учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу, за счет бюджетных средств, до дня возмещения такими лицами расходов на содержание, уход, лечение и погребение (в случае его организации и обеспечения таким заведением) наследодателя.»;

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11) часть первую статьи 1232 изложить в следующей редакции:

,,1. Наследники обязаны возместить расходы, которые были сделаны одним из них или другим лицом, в том числе учреждением государственной или коммунальной формы собственности, который предоставлял социальные услуги по уходу, на содержание, уход, лечение и погребение (в случае его организации и обеспечения такими лицами / заведением) наследодателя.».

Также в проекте закона сказано, что приобретателем в договоре пожизненного содержания и ухода может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, в том числе заведение государственной или коммунальной формы собственности, которое предоставляет социальные услуги по уходу.

Пока что данная инициатива находится на рассмотрении Верховной Рады Украины. Парламентарии еще не голосовали за новый документ.


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