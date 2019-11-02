Сегодня православные отмечают Димитриевскую поминальную субботу: история и традиции

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Сегодня церковь отмечает Димитриевскую поминальную субботу, именуемую в народе еще и родительской. В этот день прихожане вспоминают своих умерших близких.

В субботу, 2 ноября, православные отмечают Димитриевскую поминальную субботу. Этот день является последним поминальным в 2019 году. Сегодня – особая дата поминовения, в первую очередь вспоминают умерших родителей и близких родственников, информирует enovosty.com/news.

История этого дня связана с жизнью великомученика Димитрия Солоунского. Церковь ежегодно почитает его память 8 ноября. Последняя суббота перед этим днем названа Дмитриевской поминальной.

Сегодня церковь традиционно проводит заупокойные Литургии. После обеда семьи собираются за одним столом, где поминают умерших. С древних времен украинцы в этот день рассказывали маленьким детям о жизни умерших бабушек или дедушек, о которых они мало знают или которых плохо помят.

Сегодня категорически нельзя плохо говорить о покойниках. Многие верят, что в этот день на обеде присутствуют души умерших родственников.

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