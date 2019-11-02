Непогода разбушевалась: объявлено штормовое предупреждение

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Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают, что на протяжении дня на большей части страны сохранится сильный ветер.

Укргидрометцентр напомнил, что 2 ноября объявлено штормовое предупреждение. Оно, в первую очередь, касается тех, кто живет на Правобережной части страны. Сегодня порывы ветра ожидаются от 15 до 20 м/с. Уровень опасности – первый (желтый), информирует enovosty.com/news.

Жителям Черниговщины, Житомирщины, Киевщины, Одесщины, Львовщины и других правобережных регионов Украины следует в субботу проявить максимум осторожности.

Эксперты рекомендуют плотно закрыть все окна дома или квартиры, а с балконов и лоджий убрать вещи, которые могут выпасть.

Если вы во время сильного ветра вы находитесь на улице, необходимо избегать баннеров, электропроводов и сухих деревьев. Все эти предметы – потенциально опасны для жизни и здоровья. Убежище можно найти в ближайшем магазине, кафе или другом здании.

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Став свидетелем падающего дерева или ветки, необходимо оперативно обратится в службу спасения 101. Если же есть травмированные – обращайтесь и в скорую помощь.