Сегодня христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Сегодняшний день считается очень важной церковной датой.
Сегодня христиане отмечают праздник, приуроченный дню рождения Девы Марии. Напомним, ее родителями были Иоаким и Анна. В Украине Рождество Пресвятой Богородицы называют еще Второй Пречистой, Богородичным праздником, Аспосовым днем или Спожинками, информирует enovosty.com/news.
Согласно Библии, благочестивые Иоаким и Анна очень долго вымаливали себе ребенка. Муж удалялся для молитвы в пустыню, а жена оставалась дома и также молилась в одиночестве. Позже к ним пришел ангел, который сообщил, что Господь их услышал и подарит им ребенка, о котором будут говорить во всем мире.
Данный праздник открывает новый церковный год. Сегодня православные молятся Деве Марии, просят ее о помощи и заступничестве, а также постятся. Рождество Приснодевы считается днем большой радости и женского счастья.
21 сентября посвящено дню рождения очень долгожданного ребенка у Иоакима и Анны. Наиболее значимыми сегодня являются молитвы о даровании детей. Особенно это касается тех супружеских пар, которым Бог очень долго не посылает малышей.
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