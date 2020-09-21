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Минобороны разработало новый сухой паек для военных. В чем его преимущество?

Главная » Последние новости » Новости общества » Минобороны разработало новый сухой паек для военных. В чем его преимущество?
 
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В ВСУ сейчас есть два вида сухих пайков - 15-норма, введенная в 2016-м году, и устаревшая 10-норма, является суточной.

Минобороны разработало новый сухой паек для военнослужащих. Об этом говорится на официальной странице ведомства. В Минобороны рассказали о преимуществах нового питания: , информирует enovosty.com/news.

«Среди преимуществ обновленной версии — расширение до 24-х рационов, вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличено содержание мяса и реторт-пакеты, современные и, по отзывам военнослужащих, удобнее, чем жестяные банки».

Кроме того, в Министерстве обороны рассказали о том, что входит в сухпаек:

«Сейчас представлено два из 24-х рационов, в которые входят 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов блюда (как пример — гречка с овощами и свининой), в которую включены 50 граммов мяса, галетное печенье, сток меда, кофе и чай. Каждый из этих рационов вполне достаточно для полноценного разового приема пищи военнослужащими в условиях выполнения заданий», — рассказали в ведомстве.

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Вместе с тем, в Минобороны напомнили о том, что сухие пайки остаются исключительно вспомогательной формой питания личного состава ВСУ. Основные пищевые потребности Вооруженных Сил обеспечивает «горячее питание» — то есть пища полноценного горячего приготовления с завтраком, обедом и ужином, первой и второй блюдами, десертами, фруктами и тому подобное. Такая форма питания является приоритетной как в пункте постоянной дислокации частей (то есть, в тылу), так и на передовых позициях в районе проведения ООС.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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