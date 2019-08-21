В Польше стремительно растет число легальных работников из Украины

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Советник Учреждения социального страхования сообщил, что в Польше с начала этого года легально трудоустроились 484 тысячи украинцев

Советник Учреждения социального страхования Войцех Андрусевич сообщил, что в Польше с начала этого года число легально трудоустроенных иностранных работников увеличилось на 75 тыс человек и составило 644 тыс человек, из которых 484 тысячи украинцы, — сообщает Польское Радио , информирует enovosty.com/news.

В сообщении также отмечается, что наибольшей национальной группой по легальному трудоустройству после украинцев являются белорусы, численность которых составляет 38 тысяч. Следующими идут грузины. Их численность составляет примерно 9,5 тысяч, а россиян и молдаван — около 8 тысяч.

Все работники трудоустроены по договору поручения, а некоторые регистрируют собственную предпринимательскую деятельность.

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Известный эксперт Анджей Кубисяк сообщил, что польские работодатели заинтересованы в трудоустройстве украинцев. Особенно работодателям необходимы работники для промышленности, строительства и транспортно-логистической отрасли.