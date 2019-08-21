РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Подборка самых больших собак

Все фото »

Новости общества

21.08.2019 г.
17:52СБУ разоблачила преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина из стран Западной Европы
17:12ВСУ провели масштабные учения под носом у оккупантов
16:05В Харькове хотят создать "минное поле" для наркодилеров
15:15С октября в Украине начнут действовать новые строительные нормы по проектированию гостиниц
13:39Опубликована программа празднования Дня Независимости Украины в Киеве
13:11В Украине утвердили новые формы индивидуальной учебы
20.08.2019 г.
21:28ТОП-5 лучших школ Украины по результатам ВНО
Все новости общества

Аналитика

20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...
15.08.2019

Рынок частных клиник: перезагрузка

Рынок частных клиник: перезагрузка
Покупка медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис», которая, по сути, была ее конкурентом, может существенно изменить рынок частных медицинских услуг ...

Последние новости

21.08.2019 г.
17:52 СБУ разоблачила преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина из стран Западной Европы
17:31 Стало известно, почему люди с избыточным весом чувствуют себя лучше в период жары
17:12 ВСУ провели масштабные учения под носом у оккупантов
16:56 Перебои с углем на государственных ТЭС связаны с переделом угольных схем в интересах Коломойского – СМИ
16:47 В Китае начали доставлять товары беспилотным 5G-автомобилем
16:21 Сологуб рассказал, как Украине избежать последствий кризиса на мировых рынках
16:05 В Харькове хотят создать "минное поле" для наркодилеров
15:45 Голливудская история: правоохранителям удалось предотвратить заказное убийство матери и дочери
15:21 Проблем с погашением внешних займов не будет, - НБУ
15:15 С октября в Украине начнут действовать новые строительные нормы по проектированию гостиниц
15:03 Российский "Ильюшин" уходит в штопор кризиса, - Злой Одессит
15:00 Москва всеми силами пытается скрыть правду о ядерной аварии в Нёноксе
14:45 В НБУ анонсировали масштабные изменения в работе банков: основные нововведения
14:30 Опубликован рейтинг самых скачиваемых мобильных приложений в мире
14:12 Медики назвали основные симптомы рака кишечника
14:10 Возвращение России: Эксперт оценил шансы на реализацию "мерзкой инициативы"
14:03 "Золотой сюрприз": Сколько жители столицы заплатят за воду
14:02 В ужасном состоянии, но дома: В Украину вернулся политзаключенный
14:00 Украина начала и остановила демонтаж фортификационных сооружений близ Станицы Луганской
13:50 В соцсетях разгорается громкий скандал из-за представителей Украины на конкурсе "Новая волна-2019"
13:49 Россия может вернуться в G8: Пономарь пояснил, почему изгнание РФ закончилось
13:47 Уничтожили "Хача" — участника захвата Крыма, боевика «спецназа» на Донбассе
13:39 Опубликована программа празднования Дня Независимости Украины в Киеве
13:35 Дания озвучила условие продажи Гренландии
13:22 Стало известно, чем может быть опасна работа «сутки через трое»
13:11 В Украине утвердили новые формы индивидуальной учебы
13:08 Иранский танкер HELM терпит бедствие в Красном море
12:45 "Европа станет площадкой противостояния США и РФ": Немецкие СМИ опубликовали возможный сценарий Третьей мировой войны
12:42 В «Укроборонпроме» показали ударный тяжелый беспилотник нового поколения
12:39 Назвали продукты, которые помогут очистить кровь
12:35 Выходить из дома не нужно: В Украине появится новый сервис доставки еды
12:32 Украине могут передать пятерых политзаключенных
12:17 Пенсионер из Украины самостоятельно собрал электромобиль за 1300 евро (ВИДЕО)
12:17 Имитация убийства матери с дочкой под Киевом. Появились подробности
12:06 Австралийские аналитики: Китайские ракеты могут уничтожить базы США в Азии за пару часов
11:57 Нефть опустилась ниже заложенной в российский бюджет
11:29 С украинцами поделились хорошими газовыми новостями
11:28 "Монстров нужно убить": У Зеленского сделали неожиданное предложение по "Укрзализныце" и "Нафтогазу"
11:20 Назвали главные приоритеты таможни на 2020 год
11:08 Украинских учителей ждет ВНО
11:06 В Украине ждут важного гостя
10:54 В Украину едет глава Всемирного банка
10:43 США с Румынией выступили против "Северного потока-2"
10:38 Эксперт: Китай переподчинил себе военные округа РФ к востоку от Урала
10:09 Украина озолотилась на мёде
10:00 Трамп и Макрон хотят пригласить Россию на саммит G7
09:46 Трамп решил дружить с Румынией против путинского проекта
09:39 В украинских селах появятся современные школы и детсады
09:30 Украинцам обещают снизить цену на газ зимой
09:08 Российские эксперты подтвердили, что ситуация со взрывом в Северодвинске напоминает Чернобыль
09:04 Отказ от мощнейшего ядерного арсенала Украиной. Появились интересные детали
08:50 Трамп не поедет в Данию из-за отказа обсудить продажу Гренландии
08:50 В Крыму публично избили священника РПЦ из Москвы
08:34 Биган отказался занять должность посла США в России
08:25 Магазины в Украине активно расторговались, заваливают людей предложениями
08:23 Пропавших мать и дочь убили: жуткие детали ситуации (ВИДЕО)
20.08.2019 г.
21:28 ТОП-5 лучших школ Украины по результатам ВНО
20:58 В столице могут подскочить тарифы на воду
20:42 В Украине проверили уровень радиации после взрыва на военном полигоне в Архангельской области: что известно
20:27 CBS: Помпео сообщил, что ИГИЛ наращивает силы в некоторых районах Ближнего Востока
Все новости »

СБУ разоблачила преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина из стран Западной Европы

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина из стран Западной Европы
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники СБУ разоблачили преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина в Украину из стран Западной Европы

Сотрудники СБУ разоблачили жителя Днепропетровщины на контрабанде кокаина в Украину из стран Западной Европы, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Организатором наркобизнеса оказался 52-летний уроженец Кривого Рога. Он ввозил наркотические средства, скрывая их в технических полостях автомобиля, и реализовывал через разветвленную сеть дилеров в различных регионах Украины.
Правоохранители задержали фигуранта производства в одном из пунктов пропуска Львовской таможни при пересечении государственной границы. Наркоделец скрыл полкилограмма кокаина в одной из ниш панели приборов автомобиля.

Розничная стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет семьдесят пять тысяч долларов США.
Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: СБУ блокировала контрабандную переправку наркотических средств за границу

Санкция статьи предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 17

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Все статьи


Читайте также

СБУ блокировала контрабандную переправку наркотических средств за границу
 В Винницкой области СБУ задержала наркодилера
СБУ блокировала международный наркотрафик из стран Ближнего Востока в Северную Америку
 СБУ блокировала контрабанду наркотиков из ЕС
Загрузка...

Армия

Гранатомет КБА-117
Вертолет Bell OH-58D «Kiowa Warrior» (США)
Переносной зенитно-ракетный комплекс Starburst (Великобритания)
Баллистическая ракета М45 (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Игорь
ЖДАНОВ
Андрей
ПИВОВАРСКИЙ
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Буравель
ДМИТРО
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы



Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 