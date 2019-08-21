СБУ разоблачила преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина из стран Западной Европы

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Сотрудники СБУ разоблачили преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина в Украину из стран Западной Европы

Сотрудники СБУ разоблачили жителя Днепропетровщины на контрабанде кокаина в Украину из стран Западной Европы, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Организатором наркобизнеса оказался 52-летний уроженец Кривого Рога. Он ввозил наркотические средства, скрывая их в технических полостях автомобиля, и реализовывал через разветвленную сеть дилеров в различных регионах Украины.

Правоохранители задержали фигуранта производства в одном из пунктов пропуска Львовской таможни при пересечении государственной границы. Наркоделец скрыл полкилограмма кокаина в одной из ниш панели приборов автомобиля.

Розничная стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет семьдесят пять тысяч долларов США.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.