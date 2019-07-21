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Сегодня православные отмечают День Казанской Божьей матери: история и традиции

Главная » Последние новости » Новости общества » Сегодня православные отмечают День Казанской Божьей матери: история и традиции
 
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21 июля – День чудотворной иконы Богородицы. Данный образ превратился в один из наиболее почитаемых в православном мире.

Сегодня православные празднуют День Казанской Божьей матери. Добавим, что такой же праздник есть и осенью – 4 ноября, информирует enovosty.com/news.

Казанская икона на протяжении многих лет считается покровительницей всех женщин. Перед ней произносят молитвы о браке, о детях и счастье в семье. Сегодняшний день отлично подходит для празднования свадьбы или венчания.

История чудотворной иконы уходит к 1579 году. Именно тогда образ был найден на месте сгоревшего поселения в Казани. Его нашла 10-летняя девочка. Церковь утверждает, что ребенок несколько раз во сне видел Божью матерь. Именно оно указала место, где спрятана ценная реликвия.

Икона стала для многих символом большой силы. С нее сделали миллионы копий. Считается, что она способна исцелять от тяжелых болезней, способствовать семейному благополучию и миру.

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21 июля принято посещать церковь и молиться возле иконы Казанской Божьей Матери. После посещения храма православные собирались всей семьей за столом. В поселках в этот день вместе с иконой обходили поля и просили хорошего урожая.

Согласно приметам, если сегодняшний день теплый и солнечный — такой будет и осень.


Автор: Катерина Лукьянчук
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