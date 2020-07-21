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СБУ блокировала незаконную вырубку леса

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На Винничине СБУ блокировала незаконную вырубку леса

Служба безопасности Украины разоблачила директора одного из лесоохотничьих хозяйств в Винницкой области и двух его подчиненных, причастных к масштабной незаконной вырубке государственной древесины, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, фигуранты наладили механизм противоправной вырубки деревьев ценных пород на территории лесхоза. Для осуществления махинаций они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения об объеме срубленного лесосырья. Неучтенную древесину должностные лица реализовывали представителям аффилированных коммерческих структур.

По предварительным выводам экспертов, ориентировочная сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 1,5 миллиона гривен. Во время обысков на территории госпредприятия и подчиненных ему лесничеств правоохранители обнаружили документацию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 156

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