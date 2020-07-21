Александр Охрименко: «В Украине шикарная система беплатного высшего образования»

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3718 «Об основах молодежной политики», которым предусматривается предоставление молодежи льготных кредитов на получение высшего образования

С вопросом относительно влияния введения льготного кредитования на уровень образования в стране «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что введение льготного кредитования не окажет влияния на уровень образования в стране

«Для функционирования системы льготного кредитования необходимы залоги. А просто так человеку кредит никто не предоставит. Возможно, кредиты будут выдаваться под поручительство родителей молодых людей. А родители на это вряд ли пойдут. В итоге заканчивается тем, что никакого кредита нет.

И в Украине нет никакой необходимости брать кредиты на образование так как в Украине шикарная система беплатного высшего образования. Если школьник хорошо учится, то он, соотвественно, хорошо сдает тесты ЗНО. После этого школьник обращается в любой большой университет и его без проблем берут на бюджет. Потому что сейчас система довольно простая. Школьник или желающий получить высшее образование подает документы и если хорошее количество баллов, то попасть на бюджет не проблема и студент будет получать стипендию», — сообщает Александр Охрименко

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