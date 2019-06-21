В столице проезд в общественном транспорте можно оплачивать при помощи смартфона

Главная » Последние новости » Новости общества » В столице проезд в общественном транспорте можно оплачивать при помощи смартфона В столице проезд в общественном транспорте можно оплачивать при помощи смартфона

Закрыть Отправить

В столице теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи смартфона, а с 1 ноября 2019 года на электронный билет должен перейти весь общественный транспорт, включая маршрутные такси

В столице теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи смартфона, информирует enovosty.com/news.

Для этого необходимо приобрести электронный QR-билет в Portmone. Чтобы отплатить проезд в общественном транспорте при помощи смартфона необходимо установить на смартфон специальное мобильное приложение, выбрать раздел “Проезд в Киеве“, приобрести QR-билет и поднести смартфон с QR-билетом к валидатору. После этого необходимо дождаться успешной оплаты. Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 8 гривен. А согласно перспективным планам, валидаторами должен быть оборудован весь общественный транспорт в Киеве.

Ранее сообщалось, что услуга единого электронного билета будет официально запущена в общественном транспорте Киева с 1 ноября 2019 года. На данный момент сервис работает в тестовом режиме. А до конца 2019 года на электронный билет должен перейти весь общественный транспорт, включая маршрутные такси.

Читайте: Эксперт: Кабмин усложнил процесс передвижения в общественном транспорте для льготников

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект «Об ответственности перевозчика за отказ в проезде льготникам». В случае принятия законопроекта за отказ перевозить льготника водителям маршруток придется заплатить штраф в размере 2550.