СБУ разоблачила механизм финансирования боевиков «ДНР» из Киева

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Сотрудники СБУ блокировали канал финансирования так называемой «ДНР» группой переселенцев из Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовала перевод средств для финансового обеспечения боевиков. Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили канал переправки наличных средств на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников так называемой «ДНР». Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, а общий объем финансирования составил около пяти миллионов гривен. Во время санкционированных следственных действий в Киеве правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, сорок девять банковских карточек и «черную» бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрение. Продолжается досудебное следствие

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