В шахте майя археологи нашли удивительный инструмент

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Ученые нашли в затопленной шахте индейцев майя долото, изготовленное из жадеита и ручку к нему. До сих пор никому не удавалось отыскать инструмент из этого камня вместе с рукояткой.

В Белизе археологи провели тщательный анализ затопленной шахты древних майя. В итоге, было найдено два уникальных артефакта: долото и деревянная ручка, информирует enovosty.com/news.

Было установлено, что долото изготовлено из жадеита, а ручка – из палисандра. Качество материалов восхитило ученых: инструмент был настолько хорошо изготовлен, что смог сохраниться до нашего времени.

Найденная находка, как сообщают исследователи, в очередной раз подтверждает, что майя серьезно занимались добычей соли. Это занятие для них было очень важным и приносило немалый доход.

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Находка долота и рукоятки в шахте свидетельствует также о том, что инструмент был не только ритуальным, а применялся для добычи соли. Отметим, что до сих пор существовала теория, что долото из жадеита использовалось народом майя исключительно для совершения ритуальных обрядов или в качестве украшения богачей.

Царапины на поверхности древнего инструмента подтверждают, что данным долотом активно пользовались работники шахты.

Было установлено, что артефакты майя изготовили в промежутке между 600 и 800 годами нашей эры. До сих пор ни один археолог не находил инструмент из жадеита вместе с ручкой.