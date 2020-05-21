Киберполиция разоблачила мужчину, который распространял конфиденциальную информацию граждан

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Киберполиция разоблачила жителя Киевской области, который распространял конфиденциальную информацию граждан

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением НПУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили жителя Киевской области в распространении персональных данных граждан Украины, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что фигурант организовал деятельность веб-ресурса, через который осуществлял распространение персональных данных граждан Украины. Для доступа к указанной информации пользователю необходимо было зарегистрироваться на веб-ресурсе с использованием мессенджера.

Для наполнения базы злоумышленник создал соответствующую форму, которую заполняли пользователи веб-ресурса. После чего он несанкционированно получал доступ к персональным данным пользователей. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска изъяты вещественные доказательства с базами данных.