Киберполиция разоблачила мужчину, который распространял конфиденциальную информацию граждан
Киберполиция разоблачила жителя Киевской области, который распространял конфиденциальную информацию граждан
Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением НПУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили жителя Киевской области в распространении персональных данных граждан Украины, информирует enovosty.com/news.
Киберполиция установила, что фигурант организовал деятельность веб-ресурса, через который осуществлял распространение персональных данных граждан Украины. Для доступа к указанной информации пользователю необходимо было зарегистрироваться на веб-ресурсе с использованием мессенджера.
Для наполнения базы злоумышленник создал соответствующую форму, которую заполняли пользователи веб-ресурса. После чего он несанкционированно получал доступ к персональным данным пользователей. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска изъяты вещественные доказательства с базами данных.