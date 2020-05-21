Историческое фото: Калифорнийские лесорубы у гигантской секвойи 120 лет назад

Главная » Последние новости » Новости общества » Историческое фото: Калифорнийские лесорубы у гигантской секвойи 120 лет назад Историческое фото: Калифорнийские лесорубы у гигантской секвойи 120 лет назад

Закрыть Отправить

Дерево секвойя является символом штата Калифорния.

Лесорубы у ствола гигантской секвойи. США, 1901 год.

Фото: Helgi Sharp

Секвойя – это вечнозеленое дерево огромных размеров, относящееся к семейству кипарисовые, информирует enovosty.com/news.

Секвойя Редвуд по праву считается самым высоким деревом в мире на планете Земля и достигает высоты 115 метров. Высоту более 100 метров имеют около 50 ныне растущих редвудов. Толщина ствола достигает 6,5 метров. Попадаются экземпляры секвойи-редвуд возрастом от 1500 до 2000 лет.

Другой вид секвойи – известный как Гигантская секвойя или Мамонтово дерево, произрастает в западной части Сьерра-Невады в Калифорнии, на высоте 1500-2000 метров. Свое название этот вид деревьев получил из-за своих исполинских размеров. И хоть высота их самых высоких деревьев не превышает 95 метров, толщина ствола может достигать 12 метров. Старейший представитель из растущих на сегодняшний день имеет возраст около 3200 лет. В настоящее время сохранилось всего около 30 рощ гигантских секвой.

Читайте: На Кинбурнской косе расцвели краснокнижные орхидеи (ФОТО)

Несметное количество гигантских секвой пало под ударами топоров лесорубов в конце XIX и начале XX века. Но древесина древних великанов оказалась такой хрупкой, что при ударе о землю стволы зачастую разваливались на куски, а уцелевшие части совсем не годились для строительства.

Из древесины дерева секвойя делали дешевую кровельную дранку, заборный штакетник, подпорки для виноградной лозы и тому подобные «мелочи». И ради этого приходилось обрабатывать бревна шестиметровой толщины! Игра явно не стоила свеч. В конце 19 века в США был основан национальный парк Секвойя, куда тут же хлынула волна туристов. Вскоре стало ясно: гигантские секвойи куда как интереснее, будучи живыми.

Читайте: День вишиванки: Депутати, міністри, посольства та українські зірки вітають Україну (ФОТО)