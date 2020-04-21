СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о COVID-19 СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о COVID-19

Закрыть Отправить

Служба безопасности Украины разоблачила 207 интернет-агитаторов, некоторые из которых действовали по заданию российских властей

За период действия карантинных мер Служба безопасности Украины разоблачила 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Также заблокировано более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией около 800 000 пользователей, информирует enovosty.com/news.

Информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в Нацполицию. Половина нарушителей уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка. Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

В частности, такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком. В Кировоградской области действовала целая сеть антиукраинских агитаторов. Они распространяли в интернете не только фейки о карантине, но и материалы террористической направленности и даже вербовали украинцев в так называемую «Л/ ДНР». Во время санкционированных обысков по месту жительства у организатора сети изъята компьютерная техника и средства связи с материалами, которые подтверждают причастность к совершению преступления.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. СБУ устанавливает контакты фигурантов дела со спецслужбами РФ, обстоятельства, распределение ролей и уровень осведомленности всех участников сети с реальной целью этих информационных атак против Украины.

Читайте: Призывал к войне: в Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора