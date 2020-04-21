Не гаджетами едиными: Украинские дети запустили полезный проект

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Украинские школьники запустили челендж, где занимаются спортом во время карантина

Во время карантина украинские дети решили запустить челендж «Смотри, как я умею», где записывают видео с занятиями спортом. Ролики со своими достижениями они загружают в специальную группу Viber, призывая других детей также демонстрировать свои успехи. К спорт-челенджу присоединились уже больше 1100 детей со всех уголков Украины и их количество постоянно растет, информирует enovosty.com/news.

Проект, который призван популяризировать спорт, уже поддержали спортсмены Владимир Матвийчук, Ирина Геращенко, Наталия Лупу, Полина Кондаурова.