Не гаджетами едиными: Украинские дети запустили полезный проект
Украинские школьники запустили челендж, где занимаются спортом во время карантина
Во время карантина украинские дети решили запустить челендж «Смотри, как я умею», где записывают видео с занятиями спортом. Ролики со своими достижениями они загружают в специальную группу Viber, призывая других детей также демонстрировать свои успехи. К спорт-челенджу присоединились уже больше 1100 детей со всех уголков Украины и их количество постоянно растет, информирует enovosty.com/news.
Проект, который призван популяризировать спорт, уже поддержали спортсмены Владимир Матвийчук, Ирина Геращенко, Наталия Лупу, Полина Кондаурова.