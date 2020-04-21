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Нацполиция блокировала мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция блокировала мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)
 
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Нацполиция блокировала деятельность организованной преступной группы, которая наладила масштабное производство и сбыт метадона и других психотропных веществ

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции совместно со следователями киевской полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, провели комплекс оперативных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая наладила масштабное производство и сбыт метадона и других психотропных веществ, информирует enovosty.com/news.

С декабря 2019 года и по настоящее время в результате проведенных мероприятий установлены активные участники организованной преступной группы: два организатора, пять «химиков», которые изготавливали наркотики, четыре фасовщика, четыре оператора, которые принимали заказы, два бухгалтера и двое лиц, обналичивающих средства от продажи метадона и других психотропных веществ.

Сегодня, 21 апреля, работники Департамента противодействия наркопреступности совместно со следователями полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры города Киева с привлечением работников Департаментов стратегических расследований, уголовного анализа, киберполиции и внутренней безопасности, при поддержке оперативных служб и бойцов спецподразделений, провели 70 обысков по местам проживания и регистрации участников группы, в их автомобилях и помещениях, где оборудованы нарколаборатории.

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Во время следственных действий было изъято более 50 килограммов метадона, более 10 килограммов мефедрона, таблетки димедрола, шишки конопли, прекурсоры и составляющие для изготовления более 500 килограммов метадона, лабораторное оборудование (при этом одна из нарколабораторий оборудована исключительно под изготовление метадона), пакеты для фасовки, банковские карточки, мобильные телефоны, карты памяти, четыре единицы оружия, патроны

Стоимость изъятого составляет около 2 миллионов долларов США. Подавляющее большинство изъятых нарковеществ было предназначено для экспорта в страны ближнего зарубежья. В целом сбыт метадона происходил оптовыми партиями через интернет-магазины, а в розницу — через мобильные приложения и путем закладок. При этом была четко организована продажа через закладки на всей территории Киева», — сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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