Стало известно, что украинцы чаще всего покупают в интернете

Главная » Последние новости » Новости общества » Стало известно, что украинцы чаще всего покупают в интернете Стало известно, что украинцы чаще всего покупают в интернете

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В пресс-релизе компании OLX сообщается, что украинцы чаще всего в интернете покупают электронику и бытовую технику, информирует enovosty.com/news.

Интернетом пользуется около 70% украинцев, из которых более 7 млн человек приобретают товары и заказывают услуги через интернет. Среди продукции, которую чаще всего заказывают, лидером является бытовая техника и электроника. Ее заказывают 45% покупателей в интернете.

В сообщении говорится, что в основном покупатели приобретают мелкую технику (миксеры, утюги, фены), планшеты, смартфоны и другие гаджеты. Средняя сумма покупки по данному виду товаров составила 2 190 грн. Второе место по покупкам в интернете заняла оджеда. Ее заказывают 41% покупателей. Третье место заняла парфюмерия и косметика (34% общего числа интернет-покупателей).

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Товарами, которые украинцы хотели бы купить в интернете, но сейчас не могут приобрести, стали медицинские препараты, книги в печатном виде и заказ доставки готовых блюд.