СБУ совместно с европейскими партнерами блокировала деятельность мощной преступной группировки (ФОТО)

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СБУ совместно с Европолом и другими европейскими партнерами блокировала деятельность мощной преступной группировки, специализирующейся на производстве и контрабанде анаболиков

Служба безопасности Украины совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии блокировала деятельность мощной международной группировки, которая специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий запрещенных сильнодействующих веществ, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. Химические соединения для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии. Фигуранты изготавливали и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран.

Клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и ​​переправляли товар заказчикам через сервисы международной почтовой связи и частных перевозчиков.

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Для легализации доходов от незаконной деятельности они использовали сеть подставных фирм, зарегистрированных в разных странах. В ходе международной спецоперации, к которой было привлечено более 270 правоохранителей, на территории ЕС задержаны 24 фигурантов и арестованы активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро.

Во время обысков в помещениях дельцов, в частности на территории Украины, а также в лабораториях, складах и офисах фирм выявлены дополнительные доказательства противоправной деятельности.

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Операция по разоблачению и блокировки деятельности международной группировки проводилась совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.