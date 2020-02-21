Нацполиция блокировала масштабное производство фальсифицированного алкоголя (ФОТО)

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В Харьковской области Нацполиция разоблачила деятельность преступной группы по производству и реализации фальсифицированного алкоголя

Следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Харьковщины совместно с оперативными сотрудниками Управления стратегических расследований области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили противоправную деятельность преступной группы по производству и реализации фальсифицированного алкоголя, информирует enovosty.com/news.

Члены преступной группировки изготовляли, хранили и транспортировали в больших объемах алкогольную продукцию с поддельными марками акцизного сбора на территории Харькова и Харьковской области.

14 февраля детективы следственного управления и сотрудники Управления стратегических расследований провели 6 одновременных обысков у фигурантов. Полицейские изъяли более 8000 бутылок алкогольных напитков и спиртного, которые реализовывалось без марок акцизного сбора, записи «черной» бухгалтерии, компьютерную технику и вырученные от незаконного бизнеса денежные средства в сумме 275 852 гривен.

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Следственные оперативные действия проводились в рамках предварительного расследования, открытого по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.