Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС, — торгпред

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

21.01.2020 г.
23:34Без премий и зарплат: Шахтеры объявили голодовку из-за задержки зарплат
22:4012 украинских политзаключенных находятся в российских тюрьмах в критическом состоянии, - Денисова
22:25"Вот это был снег!": пользователи выкладывают в сеть уникальные архивные фото
21:43СБУ блокировала импорт одежды мировых брендовых компаний по заниженной стоимости
20:51Минздрав выступил со срочным заявлением относительно китайского вируса-убийцы
20:42Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС, - торгпред
19:52В правительстве рассказали о будущем энергетики Украины
Все новости общества

Аналитика

21.01.2020

Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца

Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
В Давосе открылся юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, суд арестовал Павловского по делу Гандзюк, а китайский вирус-убийца продолжают свою смертоносную ...
20.01.2020

Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета

Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и элегантное предложение Дубилета
В аэропорту сняли с рейса скандального экс-нардепа Украины, Иран прислал в Украину гонца с извинениями и обещаниями вернуть обломки самолёта, а в Министерстве ...
20.01.2020

Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира

Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Вопросы оплаты труда чиновников высшего эшелона власти не дают покоя в обществе. Буквально месяц назад все мы стали свидетелями как несколько министров ...

Последние новости

21.01.2020 г.
23:34 Без премий и зарплат: Шахтеры объявили голодовку из-за задержки зарплат
23:02 В США зафиксирован первый случая заражения опасным коронавирусом из Китая
23:00 В Армении нашли водопровод, которому около 2 тысячи лет
22:40 12 украинских политзаключенных находятся в российских тюрьмах в критическом состоянии, - Денисова
22:25 "Вот это был снег!": пользователи выкладывают в сеть уникальные архивные фото
22:20 Российское ГРУ провалило очередное покушение в стиле "Новичка", - Злой Одессит
21:54 Смертельный вирус из Китая негативно влияет на мировой фондовый рынок
21:43 СБУ блокировала импорт одежды мировых брендовых компаний по заниженной стоимости
21:20 В Украине резко упали цены на бензин: подробности
20:51 Минздрав выступил со срочным заявлением относительно китайского вируса-убийцы
20:42 Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС, - торгпред
20:24 Александр Палий рассказал о подводных камнях реализации закона о доступном кредитовании МСБ
19:52 В правительстве рассказали о будущем энергетики Украины
19:28 Неожиданный поворот в истории с "Укрбудом"
19:16 В Житомире полицейские разоблачили распространителя наркотиков через «закладки»
18:53 Стало известно, когда Япония планирует запустить 6G
18:28 Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для малого бизнеса
18:06 СМИ узнали имя крестной матери сына принца Гарри и Меган Маркл
17:52 В Европе создали устройство, которое позволяет добывать кислород из лунной пыли
17:42 Австралийцы обвиняют правительство в катастрофических лесных пожарах, - The Washington Times
17:23 Компания Geely тестирует новый седан Geely-Volvo
16:58 В Давосе обнаружили российских шпионов, выдававших себя за сантехников, - Reuters
16:41 "Охотники за головами": В Иране депутат предложил 3 млн долл за голову Трампа
16:39 Автомобили Tesla будут доставлять астронавтов к ракетам SpaceX
16:18 Минцифры запустило сериал, который будет учить украинцев цифровым навыкам
15:58 В Китае хотят менять батареи в электрокарах вместо зарядки
15:40 Кейт Миддлтон покорила гостей Букингемского дворца красным кружевным платьем (ФОТО)
15:32 Американская танковая бригада «Блэкджек» отправляется в Германию на учения "Combined Resolve XIII" (ФОТО)
15:20 ТОП-10 б/у авто, которые чаще всего привозили в Украину
15:19 Определены самые полезные комнатные растения
15:03 Standard&Poor’s прогнозирует России очередное экономическое пике, - Злой Одессит
15:00 Компания Rheinmetall возьмется за модернизацию немецких БМП Marder 1A5
14:40 У 26 самых богатых людей мира столько же денег, как у половины человечества, - отчет
14:20 Зарядить электрокар скоро может оказаться дороже, чем заправить авто бензином
14:00 Япония создает подразделение космической обороны - Синдзо Абэ
13:55 Грета Тунберг в Давосе заявила об отсутствии прогресса в экологической обстановке
13:40 "Укрзализныця" назвала ТОП-5 самых загруженных украинских вокзалов
13:21 Сокращение количества депутатов: Эксперт рассказала, в чём опасность инициативы
13:20 В столице собираются увеличить границы одного из парков в Голосеевском районе
13:05 В каких странах проще всего разбогатеть и как дела обстоят в Украине
13:00 Синоптики: В Украине ожидается мокрый снег и дождь
13:00 Принц Гарри надеется на более спокойное будущее, но есть ли у него шанс на это?
12:19 Беларусь ступила на путь импортзамещения российской нефти, - "Злой одессит"
12:18 Печальная судьба "героев Новороссии": Журналист рассказал, как изменилась ситуация на Донбассе
12:06 В Житомире в мусорке нашли две противотанковые гранаты
12:02 "Газпром" хвастается победой в Европе: В Нафтогазе ответили на "зраду"
12:00 Стало известно, сколько заработали киевляне на домашних солнечных электростанциях
11:53 Украине предложили план спасения Крыма
11:47 Кинокритики определили лучший фильм века
11:10 Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся на базу после более чем 10-месячного развертывания
11:00 «Слоубализация» и кризис: МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП
10:25 Украина уступила лидерство по самому дешевому интернету. Кто занял первое место?
10:16 Скандал с украинским трезубцем получил продолжение
09:35 Война, смена элиты или новый Евразийский союз: Эксперт назвал четыре пути Путина
09:05 "Не хватает 36 тысяч": Украинцы активно обсуждают высказывание министра Новосад
08:51 Стало известно о большой проблеме украинской полиции
08:43 Рада опять попробует прекратить "маски-шоу" в IT-отрасли
08:33 В Иране сделали новое признание о крушении украинского самолета
08:29 "А вы не спалились?": Известный журналист поймал Кремль на оговорке о "вечной" войне в Украине
08:10 Боевики развязали кровавые бои. Украина понесла потери
Все новости »

Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС, — торгпред

Главная » Последние новости » Новости общества » Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС, - торгпред
 
Печать Отправить на почту

 

 

Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС относительно совместной торговли

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что задачей Украины относительно совместной торговли является улучшение отношений со странами-членами Европейского Союза, информирует enovosty.com/news.

Качка подчеркнул, что важной задачей на 2020 год является восстановление доверия и улучшение торговых отношений со странами ЕС. Замминистра отметил, что украинские успехи в сельском хозяйстве на мировом рынке провоцируют агрессивные действия со стороны партнеров, в частности введение жестких мер в форме ограничений по экспорту сельхозпродукции.

Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС, — торгпред

Качка надеется, что в текущем году Украина и ЕС перейдут к работе над положениями Совместного соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, то есть к введению «промышленного безвиза». В 2020 году Украина должна сделать все необходимое для того, чтобы в 2021 году подписание соглашения и «промышленном безвизе» стало формальностью.

Читайте: На встрече с еврокомиссаром Зеленский рассказал о своих приоритетах в политике


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 57

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Все статьи


Читайте также

На встрече с еврокомиссаром Зеленский рассказал о своих приоритетах в политике
 Соглашение об Ассоциации с ЕС - это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, - Николай Капитоненко
Украина совершила важные шаги в сторону модернизации, - Le Monde
 В парламент Нидерландов подан повторной проект о ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины
В столице обсудят гендерные аспекты Соглашения об ассоциации с ЕС
 Разрыв между противниками и сторонниками ассоциации Украины и ЕС в Нидерландах сократился, - опрос
Почему соглашение об Ассоциации Украины с ЕС никак не дает покоя Путину, - Портников
Кто в Украине саботирует евроинтеграцию?

Армия

Штурмовые винтовки MZ-10 и MZ-15
Винтовка M27 IAR Infantry Automatic Rifle (США-Германия)
Бронированный автомобиль MOWAG Eagle IV (Швейцария)
Беспилотный летательный аппарат Orbiter (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Петр
ПОРОШЕНКО
Тина
КАНДЕЛАКИ
Владимир
БОЙКО
Владимир
ОРЛОВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность (12420)

В Сети едко высмеяли "невероятный прорыв" оккупантов на Донбассе (ФОТО) (10372)

Чем Медведев разозлил Путина: В СМИ "вышли" на главную причину "раскола" (10163)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help



bigmir)net TOP 100

 