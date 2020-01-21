Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС, — торгпред

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Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС относительно совместной торговли

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что задачей Украины относительно совместной торговли является улучшение отношений со странами-членами Европейского Союза, информирует enovosty.com/news.

Качка подчеркнул, что важной задачей на 2020 год является восстановление доверия и улучшение торговых отношений со странами ЕС. Замминистра отметил, что украинские успехи в сельском хозяйстве на мировом рынке провоцируют агрессивные действия со стороны партнеров, в частности введение жестких мер в форме ограничений по экспорту сельхозпродукции.

Качка надеется, что в текущем году Украина и ЕС перейдут к работе над положениями Совместного соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, то есть к введению «промышленного безвиза». В 2020 году Украина должна сделать все необходимое для того, чтобы в 2021 году подписание соглашения и «промышленном безвизе» стало формальностью.

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