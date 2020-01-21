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В Житомире полицейские разоблачили распространителя наркотиков через «закладки»

Главная » Последние новости » Новости общества » В Житомире полицейские разоблачили распространителя наркотиков через «закладки»
 
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В Житомире полицейские разоблачили распространителя наркотиков через «закладки». Мужчина путем переписки в мобильном приложении получал заказы и осуществлял распространение запрещенных веществ.

Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Житомирской области блокировали распространение наркотиков с помощью сети интернет и одного из мессенджеров на территории г. Житомира. Оперативники задержали 23-летнего жителя Житомира во время создания так называемых «закладок». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, информирует enovosty.com/news.

Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили наркотические средства и психотропные вещества, слип-пакеты, электронные весы и другие приспособления для фасовки и упаковки доз. Как было установлено, мужчина путем переписки в мобильном приложении получал заказы и осуществлял распространение запрещенных веществ. О местах оставленных им «закладок» он сообщал заказчикам с помощью геолокации и фото. Полицейские провели обзоры нескольких десятков мест таких тайников и изъяли заготовленные пакетики.

В Житомире полицейские разоблачили распространителя наркотиков через «закладки»

Сейчас 23-летнему мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Читайте: СБУ блокировала деятельность преступной наркогруппировки

В Житомире полицейские разоблачили распространителя наркотиков через «закладки»

Между тем полицейские продолжают работать над разоблачением других участников таких наркосетей и предотвращают создание новых «наркомагазинив». Правоохранители призывают граждан ни в коем случае не соглашаться употреблять наркотические средства «для поднятия настроения», не участвовать в распространении таких веществ, а также предостеречь детей от опасности.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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