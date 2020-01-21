СМИ узнали имя крестной матери сына принца Гарри и Меган Маркл

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До сих пор королевское семейство тщательно скрывало все, что связано с жизнью маленького Арчи. СМИ Великобритании все же удалось разузнать, кто был крестной матерью и крестным отцом сына Меган и принца Гарри.

The Sunday Times узнало, кто крестил сына принца Гарри и Меган Маркл. Напомним, Арчи родился в июле 2019 года. До сих пор о жизни малыша известно очень мало, семейство пытается оградить ребенка от прессы, информирует enovosty.com/news.

Теперь же Букингемский дворец решил приоткрыть занавес над личной жизнью. Представители королевы рассказали, что Арчи крестила няня их семьи – 54-летняя Тигги Петтифер. А крестным отцом стал офицер гвардии и друг Гарри — Марк Дайер. На данный момент ему 53 года.

Отметим, что Петтифер сыграла важную роль в судьбе принца Гарри. После смерти принцессы Дианы она уделяла Гарри и Уильяму много внимания и любви. Сам принц, отец Арчи, часто в интервью называл Тигги второй мамой.

Справка. Карьеру няни Петтифер окончила в 1999 году. Именно тогда она вышла замуж и начала заниматься уже своими собственными сыновьями. Примечательно, что крестными отцами ее детей стали принцы Гарри и Уильям.

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