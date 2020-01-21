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Синоптики: В Украине ожидается мокрый снег и дождь

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики: В Украине ожидается мокрый снег и дождь
 
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Завтра в большинстве регионов вероятны осадки в виде небольшого мокрого снега, а также дождя.

Укгидрометцентр обнародовал свежий прогноз погоды для Украины. По словам синоптиков, в Украину надвигаются осадки. 22 и 23 января они прогнозируют мокрый снег и дожди в большинстве областей страны, информирует enovosty.com/news.

Днем 22 января, а также на протяжении всех суток 23 января ветер будет довольно ощутимым – 15-20 м/с. Ночью столбики термометров зафиксируются на отметке от -3 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до -1…+5 градусов. Холоднее всего в ближайшие двое суток будет в Карпатах. Ночью там похолодает до -10…-5 градусов, а днем до -8…-2 градусов.

Ослабление ветра и осадков метеорологи прогнозируют уже в ближайшую пятницу, 24 января. Несмотря на сухую погоду, в последний день рабочей недели ожидается увеличение ночных морозов – до -8…-3 градусов.

Напомним, что 2019 год был признан самым жарким в Европе за всю историю метеонаблюдений. Вероятно, и текущая зима «решила» придерживаться этой тенденции.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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