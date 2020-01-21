СБУ блокировала импорт одежды мировых брендовых компаний по заниженной стоимости

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СБУ блокировала импорт одежды мировых брендовых компаний по заниженной таможенной стоимости. Инициированная СБУ углубленная проверка груза зафиксировала, что под видом дешевой продукции злоумышленники пытались ввезти в Украину элитную одежду и аксессуары известных мировых брендовых компаний.

Служба безопасности Украины блокировала механизм импорта товаров широкого потребления на миллионы долларов по заниженной таможенной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители остановили фуру с товарами на таможенном посту «Вадул-Сирет» Буковинской таможни. Официально авто перевозило товары на сумму почти 70 000 долларов США. По документам коммерсанты ввозили в Украину грузы по номенклатуре «текстильная одежда, обувь» турецкого продавца со складов, расположенных в Польше. Таможенное оформление происходило в режиме «импорт» в зоне деятельности Киевской таможни ДФС Украины.

Инициированная СБУ углубленная проверка груза зафиксировала, что под видом дешевой продукции злоумышленники пытались ввезти в Украину элитную одежду и аксессуары известных мировых брендовых компаний.

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По предварительным оценкам реальная стоимость продукции составляет более 2,5 миллиона американских долларов. Составлен соответствующий протокол, груз изъят до принятия решения судом.