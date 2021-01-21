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ОБСЕ не имеет такого сильного влияния, чтобы принудить Россию к миру — Олег Голубенко

Главная » Последние новости » Новости общества » ОБСЕ не имеет такого сильного влияния, чтобы принудить Россию к миру - Олег Голубенко
 
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В Украину прибыла новая руководительница ОБСЕ Анн Линде, которая планирует направить свои усилия на мирное урегулирование ситуации на Донбассе

С вопросом относительно возможности влияния ОБСЕ на мирное урегулирование ситуации на Донбассе «Экономические Новости» обратились за комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что вряд ли ОБСЕ сможет оказать влияние на мирное урегулирование ситуации на Донбассе

«Потому что мы прекрасно понимаем, что урегулирование этой ситуации находится немного в другом поле геополитики. И ОБСЕ не имеет такого сильного влияния, чтобы принудить Россию к миру. А без этого и привлечения в процесс урегулирования ситуации на Донбассе таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Китай и Европейский Союз, которые необходимо рассматривать как единого геополитического игрока, решить проблему через ОБСЕ, по моему мнению, все-таки не удастся. В частности, ОБСЕ до сих пор не допущено к мониторингу нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Поэтому не верится, что ОБСЕ может стать гарантом безопасности нашего государства», — сообщает Олег Голубенко.

Напомним, сегодня неподалеку Марьинки и Красногоровки украинские защитники зафиксировали пролет враждебных беспилотников типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены. Об этих нарушениях Украина сообщила представителям ОБСЕ.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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