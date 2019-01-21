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Назвали самый депрессивный день в году

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали самый депрессивный день в году
 
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Специалисты в области психологии и математики провели необычное исследование, они наблюдали за людьми. Ученые выяснили, что 21 января — самый депрессивный день в году. Его еще прозвали «синий понедельник».

Еще в 2005 году психолог Клиф Арнол сделал громкое заявление — предпоследний январский понедельник характеризуется унылостью. Обычно в этот день, люди страдают депрессивным состоянием. Группа ученых во время исследования использовала формулу, которая включала такие факторы, как культуру, традиции, погоду, информирует enovosty.com/news.

Ученые отмечают, что 21 января зачастую пасмурная погода. Также заканчивается цикл новогодних праздников и все волшебство развеивается. Люди начинают понимать, что многие желания и планы так и не удастся реализовать.

Психологи советуют в такой день думать только о хорошем, забыть о всех неудачах. Главное — уметь радоваться маленьким победам и быть благодарным судьбе за уже свершившиеся планы.

21 января лучшее время начать заниматься спортом, пойти в тренажерный зал, бассейн, на йогу. Чтобы привести не только тело и мысли в порядок.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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