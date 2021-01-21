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Нацполиция блокировала распространение поддельных справок о прохождении теста на COVID-19

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Нацполиция блокировала распространение поддельных справок о прохождении теста на COVID-19

Нацполиция разоблачила лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельных справок о прохождении теста на коронавирус. Мошенники предлагали изготовление справок с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения лабораторных исследований, информирует enovosty.com/news.

При этом злоумышленники использовали поддельные печати одного из медицинских центров. По желанию клиентов, справки изготавливали на иностранных языках для выезда за границу. По факту подделки документов правоохранители открыли уголовное производство. Правонарушения разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с работниками столичного Управления по борьбе с наркопреступностью и отделом дознания Дарницкого управления полиции.

Мошенники в соцсети размещали объявления об изготовлении справок с отрицательным результатом теста на COVID-19. При этом клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Для изготовления справок злоумышленники использовали поддельные печати одного из медицинских центров. По желанию клиентов, справки изготавливались на иностранных языках для выезда за границу.

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Стоила такая услуга 500 гривен. За день злоумышленники успевали реализовать не менее 70 фальсифицированных справок. По месту жительства и в машине фигурантов работники полиции провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, печать, а также «черновая» документация и готовые к продаже справки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 12

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