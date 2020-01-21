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Грета Тунберг в Давосе заявила об отсутствии прогресса в экологической обстановке

Главная » Последние новости » Новости общества » Грета Тунберг в Давосе заявила об отсутствии прогресса в экологической обстановке
 
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Грета Тунберг, известна во всем мире эко-активистка, выступила с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Тунберг начала свою речь на Всемирном экономическом форуме довольно резко. Она заявила, что мировые власти практически ничего не делают для изменения климата. По ее словам, у лидеров нет на это времени, информирует enovosty.com/news.

По словам шведкой активистки, ситуация с климатической обстановкой остается, по-прежнему, катастрофической. Грета заявила, что многочисленные дискуссии на эту тему никак не влияют на реальную ситуацию.

Эко-активистка считает, что на данный момент больше всего проблемами климата обеспокоено молодое поколение. Дискуссии, по ее словам, провоцирует исключительно подрастающее поколение, которому еще жить и жить на планете.

Тунберг привела также статические данные, свидетельствующие, что обстановка с выбросами углекислого газа остается на прежнем уровне. Добавим, что в докладе она приводила информацию, полученную Межправительственной группой экспертов.

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«Я и дальше буду говорить на языке цифр, пока вы не придете к должным решения», — подчеркнула во время выступления Грета.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 128

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