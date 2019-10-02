Всемирный банк представил рекомендации по реформированию системы образования в Украине

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В пресс-службе Министерства образования и науки сообщили, что Всемирный банк представил отчет «Исследование сферы образования в Украине: к большей результативности, справедливости и эффективности», в котором порекомендовал приоритетные направления реформирования образования в Украине

В пресс-службе Министерства образования и науки сообщили, что Всемирный банк подготовил отчет «Исследование сферы образования в Украине: к большей результативности, справедливости и эффективности», в котором порекомендовал приоритетные направления реформирования образования в Украине, информирует enovosty.com/news.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сказала, что приоритетными заданиями правительства являются развитие человеческого капитала и экономический рост. И поэтому надеется, что Украина и Всемирный банк смогут обеспечить высокий уровень образования в нашей стране.

К основным направлениям усовершенствования системы образования в Украине, которые порекомендовал Всемирный банк в своем отчете, относятся распространение концепции «Новой украинской школы» (НУШ), укрепление структуры управления и институционального потенциала, совершенствование мониторинга показателей деятельности, информирование о системных результатах обучения и обеспечение эффективной обратной связи.

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