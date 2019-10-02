В пирамиде Хеопса найдено устройство для передачи сообщений

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Международная группа ученых нашла в всемирно известной пирамиде Хеопса уникальную систему, которая позволяет доставлять сообщения.

Археологи обнаружили мини-туннели с задвижками. Проходы, которые были тесно связанны между собой, работали как акустическая система. На них были установлены задвижки и при изменении их положения передавались послания на большие дистанции. Ученые предполагают, что такая система использовалась во время строительства пирамид или в ритуальных целях, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что археологи давно знали, что существуют такие системы, но они думали, что они служили вентиляцией.

Их тайну смогли разгадать польские ученые под руководством Сапковского. Специалисты сделали несколько задвижек из дерева и вставили в специальные пазы. В итоге получилось передать звук к нужной точке.

Такие системы есть и в других пирамидах, надеемся, что скоро ученые докопаются до истинны.

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