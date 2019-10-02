Киберполиция блокировала сервис регистрации фейковых аккаунтов

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Сотрудники Киберполиции блокировали сервис регистрации фейковых аккаунтов

Департамент Киберполиции Национальной полиции Украины блокировал деятельность масштабного сервиса по регистрации фейковых аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах, информирует enovosty.com/news.

Все работы сервиса проводились исключительно по заказу заинтересованных клиентов. С помощью этого ресурса можно было купить активированные учетные записи в большом количестве с различных почтовых ресурсов, социальных сетей, платежных систем и т.д. При этом, продавались и верифицированные учетные записи, стоимость которых была значительно больше.

Такие услуги использовались обычно для осуществления анонимной массовой рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), необходимости уплаты несуществующего долга и т.д. Сервис также предоставлял своим клиентам возможность осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и т.д)

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