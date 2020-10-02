Американский C-130J Super Hercules совершил вынужденную посадку в Украине

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C-130J Super Hercules ВВС США совершил вынужденную посадку в Украине из-за отказа одного из двигателей

Самолет C-130J Super Hercules ВВС США совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Самолет C-130J Super Hercules, входящий в состав 37-й авиационной эскадрильи, совершил вынужденную посадку в международном одесском аэропорту после того, как у него отказал один из двигателей.

C-130J заменил устаревшие C-130E и некоторые из самых популярных C-130H. C-130J оснащен инновационными технологиями, которые снижают потребность в рабочей силе, эксплуатационные расходы, а также обеспечивает экономию затрат в течение цикла функционирования самолета.