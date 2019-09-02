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The New York Times: Президент Польши настаивает на сохранении санкций против РФ из-за Украины

Главная » Последние новости » Новости общества » The New York Times: Президент Польши настаивает на сохранении санкций против РФ из-за Украины
 
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Президент Польши Анджей Дуда настаивает на сохранении санкций против РФ из-за Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша поддерживает необходимость сохранения санкций против России в связи с аннексией Крыма, — сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Дуда отметил, что введение санкций против РФ является наилучшим способом заставить Россию придерживаться договоренностей и действовать в соответствии со стандартами международного права.

The New York Times: Президент Польши настаивает на сохранении санкций против РФ из-за Украины

По мнению президента Польши, санкции должны действовать до тех пор, пока Украина не вернет под свой полный контроль оккупированные РФ территории.

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Дуда подчеркнул, что Польша всегда будет поддерживать Украину, особенно в отношении возвращения территориальной целостности. Он также сказал, что Украина должна иметь более тесные отношения с Европейским союзом и военным альянсом НАТО.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 134

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