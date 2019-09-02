СБУ пресекла незаконную вырубку деревьев в Закарпатской области

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Сотрудники СБУ установили, что в Закарпатской области чиновник организовал незаконную вырубку древесины на вверенном ему участке без соответствующего документального учета

Согласно Указу Президента Украины «О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональному использованию лесных ресурсов» задокументировано незаконную вырубку деревьев на территории Ильницкого лесничества в Закарпатской области, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в FAcebook, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники СБУ установили, что чиновник организовал незаконную вырубку древесины на вверенном ему участке без соответствующего документального учета. Противоправно заготовленную лесопродукцию он планировал реализовать своим сообщникам.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины, фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.