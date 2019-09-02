Психологи назвали существо, которого больше всего боится человек

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Ученые Национального института психического здоровья выяснили, какие существа больше всего вызывают у людей чувства страха.

Для этого был проведен масштабный эксперимент, в котором принимало участие почти 2 тысячи человек. Добровольцы должны были выбрать из списка существ, которые их пугают наиболее. Всего было предложено 25 живых существ, информирует enovosty.com/news.

В результате выяснилось, что больше всего людей страшат пауки. На втором месте оказались змеи и быки. А вот меньше всего люди боятся улиток, рыб и котов.

Также участники определяли самых мерзких земных существ, ими оказались черви и вши. Со слов ученых, эти паразиты переносят различные заболевания, поэтому они так и неприятны людям.