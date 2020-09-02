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Новейший разведывательный корабль ВМС Украины «Лагуна» отправился на испытания

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В Одессе новейший разведывательный корабль ВМС Украины «Лагуна» отправился на испытания

Новый разведывательный корабль ВМС Украины, известный как «Лагуна», покинул военную базу в Одессе 28 августа и отправился на испытания. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Разведывательный корабль «Лагуна» будет участвовать в разведывательных операциях в Черноморском регионе с целью обеспечения защиты украинской границы от нападения РФ.

Новейший разведывательный корабль ВМС Украины «Лагуна» отправился на испытания

Новый корабль оснащен передовыми разведывательными технологиями, системой сигналов разведки (SIGINT) Melkhior и имеет на борту различное оборудование для обнаружения противника.

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Уникальная радиолокационная станция (РЛС) может работать на расстоянии до 450 км, что достигается за счет использования эффекта сверхрефракции (изгиба радиолокационной волны при прохождении через воздух различной плотности). Длина корабля — 55 метров, ширина — 10 м, водоизмещение — 1220 тонн, автономность 28 дней.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 278

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