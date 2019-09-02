Глеб Ляшенко рассказал о перспективах легализации каннабиса в Украине

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Согласно проведенного опроса, большинство австрийцев поддерживает легализацию каннабиса

С вопросом относительно актуальности и возможности легализации каннабиса в Украине “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Глебу Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

Глеб Ляшенко сообщает, что легализация марихуаны является темой, которая неизменно разделяет украинское общество на два лагеря

«Одни поддерживают, другие категорически против. Однако мало кто понимает суть проблемы. Во-первых, нужно сразу сказать, что в Украине речь идёт исключительно о медицинском каннабисе. Слава Богу, идею легализации марихуаны с целью получения удовольствия, как в Амстердаме, на высшем уровне у нас никто не лоббирует. Только для медицинских целей.

В частности, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун активно продвигала эту идею, уверяя, что 2 миллиона украинцев с тяжелыми болезнями получат жизненно необходимую помощь. Однако госпожа Супрун сильно лукавит. Дело в том, что купить качественный медицинский каннабис очень и очень сложно. Сегодня нет возможности производить его в Украине, а также импортировать из-за границы. И, главное, любой врач скажет вам, что есть добрый десяток эффективных заменителей, обладающих теми же лечебными свойствами, что и марихуана. И при этом никакого риска. И дешевле обходятся.

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На мой взгляд, если на полках украинских аптек когда-нибудь появится медицинский каннабис, покупать и употреблять его будут не те, кому доктор прописал, а те, кто хочет незатейливо «кайфануть».

Марихуана – это наркотик. Я не понимаю, что значит «лёгкий наркотик». Любой нарколог скажет вам, что почти все героиновые наркоманы начинали с безобидной травки. Мы хотим увеличить армию наркоманов в стране? Если да, давайте легализуем марихуану!

Надеюсь, у новоявленных народных депутатов хватит мудрости не принимать сомнительные законы. Хоть мы и движемся в Европу, но давайте всё же без однополых браков, марихуаны и прочих сомнительных прелестей либерального мира», — сообщает эксперт.

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