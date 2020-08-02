Войска РФ могут осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области — глава Службы внешней разведки

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Потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

Об этом глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк написал в статье для ZN.UA.

«Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения «Кавказ-2020», где будут отработаны сценарии нападения на соседние страны. Общее количество войск, задействованных в маневрах, которые состоятся в сентябре нынешнего года, составит как минимум 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок, информирует enovosty.com/news.

Вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма. До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

Полуостров уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия. С 2016 года активно восстанавливается советская инфраструктура хранения и эксплуатации ядерного оружия вблизи Феодосии (объект «Феодосия-13») и Балаклавы («Сопка»). Под военные цели ориентирован и развитие транспортной инфраструктуры полуострова, а также ее интеграция в единую транспортную систему РФ», — написал Кондратюк.

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Кондратюк напомнил, что Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в которую входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия — уже практически сформирована, включая две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия — около 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус — объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих. Эти подразделения будут приведены в полную оперативную готовность в ближайшее время.

«Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство — для Москвы только вопрос времени и возможностей», — сказал он.

В публикации отмечается, что Москва создает долгосрочные угрозы, в том числе развитием новой военной базы возле границ Украины (в г. Ростове, в 60 км от границы) для постоянной дислокации подразделений вновь 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

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