В Сети появилась смешная фотожаба «Кадровый резерв украинской делегации в ТКГ»

Главная » Последние новости » Новости общества » В Сети появилась смешная фотожаба "Кадровый резерв украинской делегации в ТКГ" В Сети появилась смешная фотожаба "Кадровый резерв украинской делегации в ТКГ"

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Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на предложение руководителя трехсторонней контактной группы в Минске Леонида Кравчука пригласить в группу Витольда Фокина.

Веселую фотожабу разместил на своей странице в Facebook блогер Алексей Голобуцкий, информирует enovosty.com/news.

Леонид Данилович предложил добавить в состав группы Витольда Фокина.

«Леонид Кравчук сообщил в эфире, что в состав ТКГ войдет Витольд Фокин (87 лет, премьер с ноября 1990 по октябрь 1992, предшественник Кучмы на этой должности), так как «его знают на Донбассе».

ТКГ окончательно превратилась в профанацию — такой подход однозначно свидетельствует, что больше там не будет идти речи ни о каких переговорах по защите интересов Украины. Ни о чем серьезном», — написал Алексей Голобуцкий.

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