СБУ заблокировала транзит ЗРК С-125 «Печьора» из РФ в Африку

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СБУ заблокировала транзит ЗРК С-125 «Печьора» из РФ в Африку. После завершения необходимых процессуальных действий современный ракетно-зенитный комплекс будет передан ВСУ

Служба безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой, ГП «Укроборонсервис» и Николаевской таможней обеспечили передачу Министерству обороны Украины незаконно ввезенный на территорию нашего государства российский зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печьора», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, установлено, что в период 2007-2010 годов должностные лица ОАО «Рособоронэкспорт» (РФ), по предварительному сговору с другими лицами, незаконно переправили через таможенную границу Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печьора» вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д в полном боевом оснащении, сопутствующим оборудованием и другим вооружением.

Указанное оружие представители РФ планировали поставить в одну из стран Восточной Африки, в отношении которой Советом безопасности Организации объединенных наций введено эмбарго.

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В январе 2019 года во время проведения сотрудниками Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры совместных следственно-оперативных мероприятий указанный ракетный комплекс был обнаружен на одном из складских помещений в Николаеве. Постановлением следственного судьи 36 зенитных ракет с сопутствующим оборудованием и другим вооружением изъяты как контрабанда, признаны вещественными доказательствами и на них наложен арест.

27 марта 2019 года на заседании Правительства Украины принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны Украины. После завершения необходимых процессуальных действий в уголовном производстве, вооружение будет передано Вооруженным Силам Украины, которые получат на вооружение современный ракетно-зенитный комплекс.