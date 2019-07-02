В Украине запустили онлайн-калькулятор для расчета потребленного тепла и горячей воды

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Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что теперь украинцы могут самостоятельно рассчитать стоимость потребленного тепла и горячей воды используя онлайн-калькулятор

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что в рамках информационной компании “Я имею право на честную платежку” был запущен онлайн-калькулятор и теперь украинцы могут самостоятельно рассчитать стоимость потребленного тепла и горячей воды используя онлайн-калькулятор на сайте Министерства юстиции, информирует enovosty.com/news.

Петренко сказал, что на сайте Правительственного портала и Министерства юстиции появился онлайн-калькулятор для расчета честной платежки. С помощью калькулятора можно будет узнать насколько справедливой является цена на отопление и горячую воду в каждой области.

Для проведения расчетов на онлайн-калькуляторе необходимо определить услугу, по которой осуществляется расчет, и ввести соответствующие данные. Кроме того, министр юстиции напомнил, что Кабмином было принято постановление об установлении предельных цен на тепло, согласно которому стоимость гигакалории тепла не должна превышать 1400 грн, стоимость горячей воды не должна быть более 83 грн за кубометр в жилых помещениях с сушилками для полотенец и 75 грн – без них.

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