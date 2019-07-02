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Ученые рассказали, что люди видят перед смертью

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые рассказали, что люди видят перед смертью
 
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Международная группа ученых заявила, что только 10 процентов умирающих могут испытывать околосмертные переживания. Другими словами они видят различные картинки.

Специалисты Из Германии, Дании, а также Норвегии провели масштабное исследование, в котром принимало участие более 1 тысячи человек из 35 стран, информирует enovosty.com/news.

Ученые выяснили, что во время клинической смерти пациенты могли иметь искаженное восприятие времени (87%), быстрый процесс мышления (65%), обострение чувств (63%). Большинство добровольцев отметили, что они видели себя со стороны.

Также пациенты отмечают, что им пели ангелы, им виделся свет в конце туннеля, а кто-то утверждает что на их груди сидел демон. Другие наоборот чувствовали полный покой и что с ними рядом кто-то есть.

Ученые отмечают, что это может быть связано фазой быстрого сна.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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