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Ученые назвали новый вид мух в честь героя Игры престолов

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые назвали новый вид мух в честь героя Игры престолов
 
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Исследователи открыли новый вид мух. Насекомых назвали в честь «плохого» героя популярного сериала «Игра престолов».

Австралийские ученые нашли новый невиданный до сих пор вид мух. Его решили назвать в честь злого героя из «Игры престолов». Таким образов, новые австралийские мухи теперь называются Королями ночи, информирует enovosty.com/news.

Такое название придумано не спроста. Оказывается, новый вид насекомых ведет необычную жизнь. Мухи активничают зимой и отдыхают в летний период.

В холодное время года тело насекомых покрыто особой шерстью. На спине она выглядит как корона. Помимо этого, Короли ночи умеют превращать других насекомых в зомби. Происходит это следующим образом: самка мухи откладывает яйца внутрь других насекомых, а появляющаяся личинка пожирает свою жертву изнутри, превращая ее в «ходячего мертвеца».

Ученые назвали новый вид мух в честь героя Игры престолов

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Мухи «Короли ночи» живут в западном регионе Австралии. В длину они вырастают до одного сантиметра.

Ученые сообщили, что идея назвать новый вид в честь героя Игры престолов пришла очень быстро. Все исследователи согласились на это из-за большого количества схожестей с Королем ночи.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 80

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