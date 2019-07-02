Солнечное затмение 2 июля: советы и предостережения астрологов

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Сегодня произойдет полное солнечное затмение. В Украине его будет не видно, однако жители нашей страны все же смогут ощутить влияние небесного светила.

Сегодня, 2 июля, ожидается полное затмение Солнца. Астрологи уверены, что оно способно сильно влиять на некоторые события в жизни людей, информирует enovosty.com/news.

Затмение пройдет в вечернее время – в 22:23. Состоится оно под знаком Рака. Солнце будет полностью спрятано на протяжении четырех минут. Полностью увидеть данное природное явление смогут жители Чили и Аргентины.

Астрологи рекомендуют в этот день думать только о хорошем и наполнять душу позитивом. Особенно внимательными следует быть в сфере семейных и рабочих отношений. Необходимо следить за своей сдержанностью и тщательно обдумывать поступки.

Бытует мнение, что затмение, происходящее в знаке Рака, благоприятствует доброте. В этот день может появиться желание помочь кому-либо и стать немного лучше.

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2 июля – день, который прекрасно подходит для прощения давних обид. Также сегодня – очень удачное время для давно планируемого увольнения. Чтобы будущее было благосклонным, рекомендуется сегодня избавляться от всего ненужного, в том числе, и от старых вещей.

Астрологи также рекомендуют 2 июля отложить далекие поездки. Этот день лучше посвятить отдыху и релаксу.